アーセナルはまさに今正念場を迎えている。プレミアリーグで直近3年連続2位に終わり、あと一歩のところでタイトルを逃し続けているアーセナル。3度目ならぬ4度目の正直に向けて、昨年夏の移籍市場では8名の即戦力を獲得する超大型補強を敢行し、戦力拡充に成功した。すると、開幕直後から順調に勝ち点を積み上げ、第7節終了時から首位を走り続けているほか、チャンピオンズリーグ（CL）では無敗のまま準決勝へ駒を進めた。し