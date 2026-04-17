岐阜県の「濃飛バス」が、白川町と東白川村を走る全ての路線を来年3月に廃止することになりました。濃飛バスによりますと、数年前から運転手の募集を続けていたものの、確保できなくなったため、来年3月に白川町と東白川村を走るおよそ55キロに及ぶ2つの路線の廃止を決めました。濃飛バスは、隣接する下呂市の営業所から運転手を派遣するなど営業を続けてきましたが、人材不足からそうした対応も難しくなるということです。