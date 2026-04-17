＜KKT杯バンテリンレディス初日◇17日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞プロ2年目・六車日那乃が実測182ヤードの8番パー3でホールインワンを決めた。昨年のプロデビューから17試合目で初のエース。ゴルフ人生5度目、ツアーではアマチュアだった2022年「大東建託・いい部屋ネットレディス」初日以来となる2度目の快挙だったが、ティイングエリアからピンがはっきり見える打ち下ろしのホールにもかかわ