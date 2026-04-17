京都府南丹市の山林で小学生の安達結希さん（11）の遺体がみつかった事件。逮捕された結希さんの父親・安達優季容疑者（37）は、先月23日の朝から4月13日の夕方ごろまでの間に、町内の山林に結希さんの遺体を運び、遺棄した疑いがもたれています。最新情報をMBS柳瀬良太記者が報告します。 （MBS柳瀬良太記者4月17日午後6時20分ごろ）捜査本部が設置されている京都府警南丹署です。ここには安達優季容疑者（37）が留置さ