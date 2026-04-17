いよいよ東地区首位の背中が見えてきた。4月15日に行われたB1第33節、群馬クレインサンダーズは敵地でサンロッカーズ渋谷を寄せ付けず、91－54で勝利を収めた。 「今シーズンで最も悪い試合でした。アグレッシブな姿勢、フィジカル、スピード、そしてプレーの遂行力。すべてにおいて私たちよりも上回っていました」 SR渋谷のゾラン・マルティッチヘッドコーチは完敗を認め