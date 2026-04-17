タレントの北斗晶（58）が、孫と息子との“親子3世代”で、野菜を収穫する様子を公開した。【映像】北斗晶、2歳の初孫・寿々ちゃんの顔出しショット2023年8月、北斗はブログで、長男・佐々木健之介（27）と、女子プロレスラー・凛（33）との間に、初孫となる寿々ちゃん（2）が誕生したことを報告。以降、自身のSNSでは、寿々ちゃんの顔出しショットをたびたびアップし、「凛ちゃんにそっくりですね」「お姉さん顔で美人さん