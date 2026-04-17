＜KKT杯バンテリンレディス初日◇17日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。今季2勝目を狙う20歳・菅楓華が7バーディ・1ボギーの「66」をマーク。6アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】吉田鈴さんはリンゴ柄ミニスカ5アンダー・2位に山路晶。4アンダー・3位タイに小林光希と全美貞（韓国）、3アンダー・5位タイには川〓春花、堀琴音、高橋彩華、永井花奈、エ