＜JMイーグルLA選手権初日◇16日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞フェードヒッターの馬場咲希がドローを習得し始めたのは、昨年のこと。ルーキーとして米ツアーを転戦する中で、技術の幅の必要性を感じた。「“フェード一辺倒！”からドローが少しずつ打てるようになってきた。アドレスを変えて、スイングは一緒」。練習場では「抵抗をなくすために」あえて左に“曲げる”ことにも取り組んでいる。