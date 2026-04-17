神宮球場で16日に行われたDeNA戦で、ヤクルトのオスナ（右端）のスイングしたバットが手から離れ、側頭部に直撃し、倒れ込む川上審判員日本野球機構（NPB）は17日、神宮球場で16日に行われたヤクルト―DeNA5回戦で球審を務めた際に頭部を負傷した川上拓斗審判員（30）が医療機関へ直ちに救急搬送され、緊急手術を受けたと発表した。現在は集中治療室（ICU）で治療を受けているという。ヤクルトのオスナがスイングしたバットが