アフリカと、米国や中国、インド、日本などの大きさを比較する地図（アフリカ連合のXより、共同）西アフリカ・トーゴのドゥセ外相は9月の国連総会に向け、アフリカ大陸の実際の大きさを反映した世界地図の採用を国連加盟国に求める決議案を準備していると17日までにロイター通信に語った。日本でも広く使われる「メルカトル図法」の地図の使用をやめるよう求めるとした。採用を求めるのは実際の面積が反映される「イコールアー