〈「彼女は“性欲モンスター”」「誰とでもすぐ…」17歳女子高生を暴行・殺害、内田梨瑚被告（23）がとっていた“常軌を逸した行動”《わいせつ動画も》〉から続く2024年4月19日、北海道旭川市で当時17歳の女子高校生がつり橋から落下し、亡くなった。事件発生からまもなく2年が経過する。殺人、不同意わいせつ致死、監禁の罪で起訴されたのは、内田梨瑚(りこ)被告（23）だ。彼女を「姉貴分」と慕い、共犯となった小西優花受刑者