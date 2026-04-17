児童手当の拡充で第3子加算が月3万円となり、喜んでいる人も多いでしょう。一方で、第1子がすでに中学生や高校生になっている家庭では、「自分たちはどれくらい恩恵を受けられるのか」と気になっている人もいるかもしれません。 本記事では、2024年10月から始まった新しい児童手当の仕組みと、第3子への月3万円加算の条件、そして「子ども・子育て支援金」を含めたトータルの損得を詳しく解説します。 第3子