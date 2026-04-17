須坂市のふるさと納税返礼品の産地が偽装されていた問題で17日、長野地方裁判所では市が委託した「日本グルメ市場」に対し総額2億5400万円余りの損害賠償などを求めた口頭弁論が開かれました。「日本グルメ市場」は請求棄却を求め争う姿勢です。この問題は須坂市のふるさと納税返礼品の発送などの委託を受けていた「日本グルメ市場」がシャインマスカットなどの産地を偽って発送していたものです。市は不当に利益を得ていた分や人