元NMB48メンバーでタレントの渋谷凪咲が17日、日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に生出演。現在公開されている映画「人はなぜラブレターを書くのか」（石井裕也監督）に出演している綾瀬はるかがゲストで出てくると感極まった。MCでお笑いコンビ、南海キャンディーズの山里亮太から「あこがれの人だもんね」と紹介された渋谷は、「人生の目標で、女性としても女優さんとしても人としてもあこがれで」と涙した。これには