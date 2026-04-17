山形市に住む７０代の男性が、現金およそ１４６５万円をだまし取られる特殊詐欺被害に遭いました。 警察によりますと、去年１１月下旬、山形市に住む７０代の男性は、株関係のサイトを通じて知り合った男女（LINEアカウント「山本○○」「まつい○○」「岩倉○○」）から「山本の指導に従い株取引すれば必ず儲かる」などと株式投資を勧められ、指定された口座に現金を振り込んだということです。 サイト上では利益が出ていたため