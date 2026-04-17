G20＝主要20カ国財務大臣・中央銀行総裁会議がワシントンで開かれ、中東情勢が緊迫化する中、参加国からは早期沈静化を求める声が相次ぎましたが、共同声明は出されませんでした。会議には、日本からは片山財務大臣と日銀の植田総裁が出席しました会議では、中東情勢の悪化に伴う世界経済や金融市場への影響などについて議論され、参加国から懸念を示す声が相次ぐなか、早期沈静化させる必要があるとの認識で一致しました。また、