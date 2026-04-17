きょう未明、山形県米沢市で高齢の男性がバイクにはねられ大けがをました。バイクは現場から走り去り、警察がひき逃げ事件として調べを進めています。 【画像】現場画像 消防などによりますときょう午前３時すぎ、米沢市金池で７５歳の男性が道路を歩いていたところバイクにはねられました。バイクはその場から走り去ったということです。 男性は顔面骨折の大けがで、自ら消防に通報しました。 現場はセンターラインの無