アニメ『名探偵コナン』の劇場版シリーズ第29弾『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』（4月10日公開）の登場キャラ・萩原千速の設定画＆紹介文＆場面カットが公開された。【画像】公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』場面カット＆設定画萩原千速は、「コナンがスケボーで追跡中、逃走車の体当たりによる落下のピンチに、白バイで颯爽と現れジャンプキャッチ。それを目撃した蘭が「風の女神様」と称した神奈川県警の