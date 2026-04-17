元「モーニング娘。」の後藤真希の都内の実家が火災に遭ったことが１７日、所属事務所への取材で分かった。関係者によると、１７日午前に火災が発生。実家には後藤は住んでいないというが、姉夫婦が住んでいたようで、現在は避難し、無事だという。