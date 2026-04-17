アジア株下落週末を前に利食い売り、米イラン協議への警戒感も重石 東京時間11:27現在 香港ハンセン指数 26157.29（-236.97-0.90%） 中国上海総合指数 4039.19（-16.35-0.40%） 台湾加権指数 36908.70（-223.32-0.60%） 韓国総合株価指数 6204.47（-21.58-0.35%） 豪ＡＳＸ２００指数 8922.80（-32.22-0.36%） アジア株は軒並み下落、週末を前に利益確定の売り優勢で始まっている。