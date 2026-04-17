東京・足立区にある西新井大師の境内では、見ごろを迎えた藤の花が訪れた参拝客らを楽しませています。【映像】見ごろを迎えた樹齢700年の藤の花関東三大厄よけ大師の一つとしても知られる西新井大師では、樹齢700年とも言われている藤の花が満開になり見ごろを迎えています。上から花をつけ始めた藤は下へと次第に咲き進み、薄紫色の花がすだれ状に垂れ下がって、甘い香りを漂わせています。訪れた参拝客らは、降り注ぐよ