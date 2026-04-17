脳がゼロから新しいものを生み出す仕組みとは 創造とは、脳内の記憶情報を再編集すること 創造と聞いて、「０から１を生み出すこと」「無から有を生み出すこと」と考える人も多いでしょう。でも、これは間違いです。 私たちが、アイデアを絞り出そうとするとき、脳の前頭葉は、大脳新皮質の側頭連合野（側頭葉）というところに「こういうものが欲しいんだけど」というリクエストを送ります。 ここは大量の情報が蓄えられている記