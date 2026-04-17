印象がいい人と、そうでない人との違いは何か。マナー講師の松原奈緒美さんは、「ビジネスマナーを軽視してはいけない。ノックの回数、鞄やコートを置く場所、名刺交換の順番。知らないだけで、評価を落としてしまう行動がある」という――。※本稿は、松原奈緒美『信頼される人がやっている ビジネス基本のふるまい事典』（かんき出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■商談で取引先が漏らす“意外な決め手”来客・訪問応対