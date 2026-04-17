●話を聞きながら泣きそうに… 福井県小浜市の高校生が、14年間にわたって代々タスキをつなぎ宇宙食を実現した実話に基づくフジテレビ系ドラマ『サバ缶、宇宙へ行く』（毎週月曜21:00〜）。原案は、生徒と長年伴走してき小坂康之氏と筆者の共著『さばの缶づめ、宇宙へいく』(イースト・プレス)だ。これまでも映画化やドラマ化の話は多数あったが、なかなか思いがかみ合わず、今回ようやく実現することに。北村匠海さんが小坂氏をモ