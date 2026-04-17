Ｊ２北海道コンサドーレ札幌を運営するコンサドーレは１６日、創設３０周年を迎えた。１９９６年にクラブが誕生した翌９７年、法政大からＧＫとして加入した赤池保幸現ＧＫコーチ（５１）が、ここまでを振り返った。赤池コーチは札幌での生活が３０年目と、クラブに最も長くいる人物になる。生まれは静岡。北海道を訪れたのはオファーが届き、練習参加した９６年が初めて。「まさかこんなにいるとは思わなかった」と笑う土地で