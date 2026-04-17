コロコロチキチキペッパーズのナダルが、相方である西野創也の息子との「2世ショット」を公開し、自身の性格が色濃く反映された愛娘の振る舞いについて語った。【映像】ナダルの娘＆西野の息子の写真『秘密のママ園』のABEMAビデオ限定動画「愚劣のパパ園」では、鬼越トマホークの金ちゃん、ナダル、モグライダーのともしげの3人が、パパ芸人としてのリアルな私生活を語り合った。ナダルは、先日行われた元マネージャーの結婚