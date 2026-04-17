4月17日放送の『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）は、19時からの3時間スペシャル。ゴールデン進出3周年記念「木梨憲武プロデュースSnow Man連れ回しバスツアー」第2弾と、Snow Man×BTSのVとJung KookのコラボSP続編を届ける。【写真】りくりゅうvsSnow Man！『それスノ』SP場面写真Snow Manと親交のある木梨憲武が、ガイドとしてスケジュールから行き先、さらにはゲストの仕込みまで“完全プロデュース”してバスツア