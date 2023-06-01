ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎが１６日、東京・東急歌舞伎町タワー前シネシティ広場で最新シングル「陰ニモ日向ニモ」リリース記念スペシャルイベントを開催した。国内屈指の歓楽街に集まった９００人は熱狂。黄色い歓声が飛ぶ中で、グループ初となる“歌舞伎町ライブ”を盛り上げた。ＴｒａｖｉｓＪａｐａｎの７人が歌舞伎町に降臨した。冷たい強風が吹き抜ける野外の会場で松倉海斗（２８）が「日本で一番熱い場所が新宿。そん