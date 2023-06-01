気象台は、午前3時17分に、なだれ注意報を北見市北見、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、遠軽町、滝上町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・北見市北見、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町などに発表（雪崩注意報） 17日03:17時点網走、北見、紋別地方では、18日まで乾燥やなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値