ボートレース桐生のG1「開設70周年記念赤城雷神杯」は16日の9〜11Rで準優勝戦が行われ、ベスト6が出そろった。白井英治（49＝山口）は準優勝戦9Rのイン戦を押し切って優勝戦1番乗りを果たした。続く10Rで馬場貴也、11Rで石野貴之が共に敗れたため、白井に優勝戦のポールポジションが巡ってきた。「（調整は）何もしていない。チルトをマイナスに下げただけ。全く問題なく、全体的にいい足だと思う。乗り心地も全く問題なか