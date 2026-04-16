『３つの大きな疑問』専門家の見立ては？ 京都府南丹市で先月２３日から行方不明となり、１３日に遺体で見つかった小学生の安達結希（あだち・ゆき）さん(11)。１６日未明、息子・結希さんの遺体を遺棄した疑いで、父親の安達優季（あだち・ゆうき）容疑者(37)が逮捕されました。 【写真で見る】死体遺棄容疑で逮捕された父親・安達優季容疑者(37) 安達優季容疑者は先月２３日朝から今月１３日の夕方ごろまでの間、南丹市の