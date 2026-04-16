秋田朝日放送 秋田市の小学校で新１年生を対象に「鉄道安全教室」が開かれ、踏切を安全な渡り方を学びました。 港北小学校で、ＪＲ東日本秋田支社の職員による「鉄道安全教室」が開かれました。踏切事故を防ぐため、ＪＲ東日本秋田支社が県内の小学校で行ってきた取り組みで、この日は児童１００人が参加しました。児童たちは、左右を確認してから渡ることや警報機が鳴ったら踏切内に入らないこと、遮断桿と呼ばれる棹に