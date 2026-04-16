嫁VS姑の問題は、ママスタセレクトでも何かと話題にあがるところです。しかし今回は嫁VS舅問題！しかもこのお舅さん、お嫁さんと仲良くなりたいとグイグイ距離を詰めてくるタイプのようです。これはまたお姑さんとは違った問題が勃発しそうですね。第3話義父も夫も何事もなかったかのよう……【編集部コメント】リサさんのことをよびすてにして急に距離感を詰めてきたお義父さん。トモアキさんが言い返してくれるかと思いきや