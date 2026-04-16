◆第８６回皐月賞・Ｇ１（４月１９日、中山競馬場・芝２０００メートル）枠順確定＝４月１６日、栗東トレセン報知杯弥生賞ディープインパクト記念で３着だったアドマイヤクワッズ（牡３歳、栗東・友道康夫厩舎、父リアルスティール）は８枠１７番に決定。１８頭立てとなった１９９０年以降で１勝２着１回と厳しいデータの馬番だが、大江助手は「うちは（０９年に）アンライバルドがピンク帽（８枠１６番）で勝ってますので、ダメ