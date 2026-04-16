◆パ・リーグソフトバンク―楽天（１６日・北九州）ソフトバンク・柳田悠岐外野手が先制３ランを放った。初回、７試合ぶりに１番に座った周東が左前打。続く近藤も四球でつなぎ、無死一、二塁とした。３番・栗原の一ゴロの間にそれぞれ進塁し、１死二、三塁で柳田が打席へ。楽天のドラフト１位・藤原の初球のスライダーを捉え、バックスクリーン左へ運んだ。自身４試合ぶりの３号３ランを放ち、試合の主導権を握った。