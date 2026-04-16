4月15日、女性アイドルグループ「ももクロ」こと、ももいろクローバーZの配信番組『ももクロChan〜Momoiro Clover Z Channel〜』が4月24日をもって終了すると、番組の公式Xで明らかにされた。「『ももクロChan』は、テレ朝動画の有料コンテンツとして2010年にスタートしました。ももクロのメンバーがライブの裏側のレポートや、さまざまな企画に挑戦するバラエティ番組として知られています。一時期はテレビ朝日系で深夜番組とし