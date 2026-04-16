BTS・JINとバラエティ番組で共演した女優チ・イェウンと、ダンサーのバタ（Vata）が公開恋愛を始めたなか、バタの結婚観から“乗り換え恋愛”疑惑まで、さまざまな話題が続き、関心が集中している。去る4月13日、チ・イェウンの所属事務所CPエンターテインメントは、「同僚として過ごしてきた2人が、最近お互いに良い感情を持って交際中だ」と熱愛の事実を認めた。【写真】兄妹？BTS・JINとチ・イェウンの仲良しSHOT1994年生まれの