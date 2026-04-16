投資信託選びに迷った際、「ランキングを参考にする」のは有効な手です。しかし、「人気商品だから」と安易に購入するのは要注意。実は、投資信託には持っているだけで引かれ続ける「信託報酬」があり、たった数％の違いで「推しのライブS席」や「海外旅行」に行けるほどの差額が消えてしまうのです。本記事では横川楓氏の著書『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）より一部を抜粋・編集し、投資信託を選ぶ基準となるポイント