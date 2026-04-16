「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。「テレ東プラス」では、4月3日(金)の放送の中から「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバックします。【動画】＜開かずの金庫＞祝儀袋の中から現金が！老舗旅館でお宝発見リポーターの別府ともひこ（エイトブリッジ）がやって来たのは、岩手・遠野市。創業当時の趣をそのままに残すレトロな宿「旅館 福山荘」に開かずの金庫が眠っています。依頼主は「福山荘」