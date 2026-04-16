16日の日本テレビ系「情報ライブミヤネ屋」（月〜金曜後1・55）の生放送で、スタジオ出演した元大阪地検検事の亀井正貴弁護士が番組途中で体調不良のため退席した。コメンテーターとして出演していた精神科医の木村好珠氏は番組終了後、自身のSNSで「バイタルチェックなど初期対応の後、救急隊の方に引き継がせて頂きました」と伝えた。亀井弁護士はこの日、番組冒頭からスタジオ出演。京都府南丹市で行方不明になった男児の
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