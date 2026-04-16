◆第１７３回天皇賞・春・Ｇ１（５月３日、京都競馬場・芝３２００メートル）２週前追い切り＝４月１６日、栗東トレセン武豊騎手と天皇賞・春に挑むアドマイヤテラ（牡５歳、栗東・友道康夫厩舎、父レイデオロ）は、栗東・ＣＷコースでレッドラージャ（３歳１勝クラス）を９馬身追走。スムーズにギアを上げ、力強い動きで６ハロン７９秒４―１１秒８をマークした。首差遅れたのは問題なく、動きや時計は上々。友道調教師は「併せ