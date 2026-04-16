ポケモン公式は16日、能登半島最大の観光地「和倉温泉」で新スポット「わくらポケモン足湯」を開業することを発表した。「湯っ足りパーク」内の足湯施設がリニューアルし、ポケモンの足湯として生まれ変わる。一般財団法人ポケモン・ウィズ・ユー財団が、ポケモン関係の内装部分の費用を負担し、七尾市協力のもと、５月12日正午の開業を予定している。入場料は無料。また、七尾市に設置される『ポケふた』にも、この施設に登場し