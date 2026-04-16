【モデルプレス＝2026/04/16】俳優の竹内涼真が16日、自身のInstagramを更新。主演を務めるミュージカル「奇跡を呼ぶ男」4月16日13時公演が出演者の体調不良により中止となったことを受け、コメントを発表した。【写真】32歳人気俳優、肉体美際立つ兄弟入浴ショット◆竹内涼真、公演中止を謝罪竹内は「今日の公演を楽しみにしてくださっていた皆様。本当にごめんなさい。心からお詫び申し上げます」と謝罪。「公演3時間前という時