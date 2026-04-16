竹内涼真「心からお詫び申し上げます」コメント発表 主演ミュージカル「奇跡を呼ぶ男」公演3時間前に中止
【モデルプレス＝2026/04/16】俳優の竹内涼真が16日、自身のInstagramを更新。主演を務めるミュージカル「奇跡を呼ぶ男」4月16日13時公演が出演者の体調不良により中止となったことを受け、コメントを発表した。
【写真】32歳人気俳優、肉体美際立つ兄弟入浴ショット
竹内は「今日の公演を楽しみにしてくださっていた皆様。本当にごめんなさい。心からお詫び申し上げます」と謝罪。「公演3時間前という時間の発表なってしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただギリギリまで公演を検討した結果であり、稽古からカンパニー全員で積み上げてきた作品のクオリティを下げずにベストな状態でお客様に届けることを最優先にした結果です。どうか理解していただけると嬉しいです（原文ママ）」と経緯を説明した。
「またベストなコンディションでみなさんをお出迎えできるよう全力を尽くします。待っていてください」と呼びかけている。
「奇跡を呼ぶ男」公式Xでは「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は出演者の体調不良により、本日、4／16（木）13時公演をやむを得ず中止とさせていただきます」と報告。「当日の公演中止発表となり、誠に申し訳ございません。ご来場を楽しみにされていたお客様には、大変なご迷惑をお掛けすることとなり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
4月16日公演のチケットは代金の払い戻しを行うとしており「払戻の方法等につきましては、決定次第、本作品公式X・ホリプロステージホームページにてご案内申し上げます」としている。明日以降については「公演の実施可否につきましては本日改めて発表させていただきます」と伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】32歳人気俳優、肉体美際立つ兄弟入浴ショット
◆竹内涼真、公演中止を謝罪
竹内は「今日の公演を楽しみにしてくださっていた皆様。本当にごめんなさい。心からお詫び申し上げます」と謝罪。「公演3時間前という時間の発表なってしまって本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。ただギリギリまで公演を検討した結果であり、稽古からカンパニー全員で積み上げてきた作品のクオリティを下げずにベストな状態でお客様に届けることを最優先にした結果です。どうか理解していただけると嬉しいです（原文ママ）」と経緯を説明した。
◆「奇跡を呼ぶ男」当日に公演中止発表
「奇跡を呼ぶ男」公式Xでは「ミュージカル『奇跡を呼ぶ男』は出演者の体調不良により、本日、4／16（木）13時公演をやむを得ず中止とさせていただきます」と報告。「当日の公演中止発表となり、誠に申し訳ございません。ご来場を楽しみにされていたお客様には、大変なご迷惑をお掛けすることとなり、心よりお詫び申し上げます」と謝罪した。
4月16日公演のチケットは代金の払い戻しを行うとしており「払戻の方法等につきましては、決定次第、本作品公式X・ホリプロステージホームページにてご案内申し上げます」としている。明日以降については「公演の実施可否につきましては本日改めて発表させていただきます」と伝えた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】