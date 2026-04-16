記事ポイント伊勢原市のふるさと納税返礼品に電動トゥクトゥク「ビベルCOCO」「ビベルトラック」が新たに加わります。電動トゥクトゥク「ビベルトライク」は令和7年度の寄附受入額増加に貢献しています。ビベルCOCOとビベルトラックは日常移動や業務利用に対応するEV三輪モビリティです。伊勢原市のふるさと納税返礼品に、電動トゥクトゥクの新モデルが加わります。バブルは「ビベルCOCO」「ビベルトラック」を2026年5月1日から返