バーガーキングは、2026年4月17日（金）から、「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」および「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」の2商品を期間限定で発売する。「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた一品だ。クリーミーなマヨソースに、刻みベーコンの旨