【バーガーキング】特製スモークベーコンソースで楽しむ「ベーコンダブルビーフ」「オニオンリングダブルビーフ」発売

バーガーキングは、2026年4月17日（金）から、「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」および「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」の2商品を期間限定で発売する。

「ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、直火焼きの100％ビーフパティ2枚に、スモーキーなベーコン4枚とチェダーチーズ2枚、アクセントのピクルスを重ねた一品だ。クリーミーなマヨソースに、刻みベーコンの旨味と炒めオニオンの甘みが引き立つ「特製スモークベーコンソース」を合わせ、スモーキーな味わいを存分に楽しめる大型本格バーガーに仕上げている。

「オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス」は、同じく2枚の直火焼きビーフパティに、カリカリの食感が特徴の「オニオンリング」とチェダーチーズを重ねている。こちらも「特製スモークベーコンソース」が味の決め手となっており、ボリューム満点の食べ応えが魅力だ。

また、あわせて「スモークハウス スモーキーフライドチキン」や「ハバネロチキンナゲット」なども同時販売となる。

〈ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス〉

【発売日】

2026年4月17日（金）

【価格】

単品1,490円、セット1,790円

ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス

〈オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス〉

【発売日】

2026年4月17日（金）

【価格】

単品1,490円、セット1,790円

オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス

〈注意事項〉

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（M）となる

※モーニング実施店舗では10時30分以降の販売となる

※一部店舗では取り扱っていない

※店舗により、販売時間帯が異なる

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がある

※金額は全て総額表示（税込み価格）

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がある

※画像はイメージ

※東京競馬場店、栂池雪の広場店、京都競馬場店では、『ベーコンダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』『オニオンリングダブルビーフ ビッグマウス スモークハウス』の販売はなし