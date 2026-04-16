【それはおれの魚だ！】 2026年夏発売予定 価格：3,300円 4月15日、16日に浅草で行われている商談会「おもちゃビジネスフェア2026」にて、アークライトが出展したボードゲーム「それはおれの魚だ！」は、ペンギンが氷上を滑って魚をゲットする、見た目から楽しい作品だ。2026年夏に発売を予定にしている価格は3,300円。2～4人でのプレイが可能。 ペンギ