ヨーロッパの航空機メーカー、エアバスが2026年航空機インテリア展示会（AIX）において、同社の旅客機「A350-1000」向けの次世代ファーストクラス体験コンセプトを発表しました。どのような仕様なのでしょうか。【動画】えっ…これが「未来のファーストクラス」驚愕の全貌ですこのファーストクラス・マスター・スイートは、高い天井が特徴とのこと。客室にはトイレ、更衣室、バーを備え、ダブルベッドも備えます。また座席には