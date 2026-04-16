１５日、湛江市の軍港に停泊するロシア海軍フリゲート「ソベルシェンヌイ」。（湛江＝新華社記者／李秉宣）【新華社湛江4月16日】中国広東省湛江（たんこう）市に15日、ロシア海軍のフリゲート「ソベルシェンヌイ」「レーズキー」、中型タンカー「ペチェンガ」からなる艦隊が5日間の友好訪問のため寄港した。１５日、湛江市の軍港に停泊するロシア海軍フリゲート「ソベルシェンヌイ」。（湛江＝新華社記者／李秉宣）１５日、湛江